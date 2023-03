À la veille d’affronter le Bénin en quarts de finale de la CAN U20, le milieu offensif des Lionceaux s’est exprimé sur ce duel.

Pape Demba Diop aura été étincelant durant la phase de groupes de cette CAN U20. Le milieu de terrain de Zulte-Waregem est actuellement meilleur buteur de la compétition, avec quatre réalisations au compteur. Nul doute aussi qu’il sera déterminant pour la suite du tournoi, ce qui passe par le Bénin en quart de finale ce jeudi après-midi (14h00 GMT). Une rencontre à gagner pour une qualification au Mondial. Mais il faudra redoubler d’efforts pour venir à bout des Guépards, reconnaît Pape Demba Diop.

« On le prépare comme il se doit, avec beaucoup plus d’engagement et de détermination. C’est un match capital, puisqu’en qu’à de victoire nous serons qualifiés pour la Coupe du Monde. Les Sénégalais n’attendent que ça. J’espère qu’on fera un meilleur match (par rapport aux précédents). Se relâcher ? Non, pas du tout. Il n’y a pas de petite équipe dans cette CAN. Le Bénin est une bonne équipe, et on les respecte. Ils défendent bien aussi. Mais on fera tout pour s’imposer », a déclaré l’ancien pensionnaire de Diambars au micro de la FSF.

wiwsport.com