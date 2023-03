En conférence de presse ce samedi, le sélectionneur béninois a posé les bases du quart de finale contre le Sénégal. Il veut créer l’exploit avec ses joueurs.

Ce jeudi après-midi à 14h00 GMT, les Lionceaux feront face au Bénin, troisième du Groupe C, en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations U20. S’ils ont tout écrasé sur leur passage lors de la phase de groupes, les poulains de Malick Daf peuvent s’attendre à faire face à un bloc solide et une équipe qui voudra faire valoir son potentiel offensif. Le sélectionneur béninois les a mis en garde.

« C’est le terrain qui déterminera »

« Le bilan du premier tour ne pousse pas l’optimisme, mais on peut se qualifier. C’est ça la magie du football : l’incertitude. Je pense que mes joueurs seront concernés, ils feront preuve de patience, de discipline. On travaille la finition, ce qui nous manquait depuis le début. On a des aptitudes pour surprendre cette équipe », a déclaré Mathias Deguenon dans des propos relayés sur le site de la CAF.

Si le Sénégal a remporté ses trois matchs durant la phase de groupes, en marquant 8 buts et n’encaissant aucun, le Bénin a dû se contenter d’une place de meilleur troisième, derrière la Gambie et la Tunisie. Les Guépards n’ont pas non plus brillé en attaque (1 but marqué) mais semblent compacts en derrière (2 buts encaissés). Conscient de la qualité supérieure des Lionceaux, Deguenon croît tout de même en ses joueurs.

« On peut se qualifier pour la Coupe du Monde (les demi-finales de cette CAN ce qualifient pour le Mondial, NDLR), on peut faire un exploit. C’est une très grande équipe le Sénégal, mais on ne gagne pas un match avant la rencontre. C’est le terrain qui déterminera », avertit le technicien béninois. À Pape Demba Diop et ses partenaires de se méfier.

wiwsport.com