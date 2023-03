Le sélectionneur des Lionceaux a fait son point de presse habituel à la veille du quart de finale de la CAN U20 contre le Bénin.

L’Equipe Nationale U20 du Sénégal s’apprête à entrer dans une nouvelle compétition. Après avoir survolé la phase de groupes, les Lionceaux affrontent le Bénin, jeudi après-midi (14h00 GMT) au Stade International du Caire, en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Une rencontre à l’issue de laquelle le vainqueur validera non seulement son ticket pour les demi-finales mais surtout une place pour la prochaine Coupe du Monde.

« C’est un match capital »

Si les Guépards ne sont qualifiés qu’à ce stade grâce à une place de meilleure troisième, ils restent tout de même une équipe à ne surtout pas sous-estimer. C’est l’avis de Malick Daf notamment. « C’est un match à élimination directe, il ne doit pas y avoir de marge d’erreur, il faudra gagner. Le Bénin est une bonne équipe, comme toutes les équipes qui sont qualifiées en quarts de finale. C’est un match à prendre avec beaucoup de sérieux », a déclaré le sélectionneur au micro de la FSF.

Le technicien sénégalais a également ajouté : « le Bénin est une équipe qui a de très bons joueurs, qui ont montré (pendant la phase de groupes) de ce qu’ils sont capables. Nous allons donner le maximum, avec beaucoup plus de concentration et d’application, pour essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde. On s’est préparé à affronter toutes les équipes. Il faut être prêt à battre n’importe quel adversaire. Les garçons en sont conscients. C’est un match capital. »

