Trop juste pour participer au huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich (0-1) il y a 15 jours, Sadio Mané a rongé son frein devant la rencontre. S’il révèle dans un entretien à Bild avoir été «très nerveux» devant sa télévision, l’attaquant sénégalais reste bien confiant pour la rencontre retour.

«Le Bayern a remporté la Ligue des champions à six reprises, le club est l’un des plus grands au monde », a d’abord rappelé l’international sénégalais.

« Si vous me demandez si nous pouvons battre toutes les équipes : absolument, je ne vois aucune équipe plus grande que le Bayern ou imbattable». De la confiance, mais pas d’excès pour l’ancien joueur de Liverpool : «il serait mauvais de penser que personne ne peut nous arrêter. Nous ne sommes pas à l’abri d’un coup tordu. Il y a de grandes équipes dans la compétition. Et il faut d’abord jouer le deuxième match contre Paris ! » Le message est transmis. »

Foot Mercato