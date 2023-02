Journaliste spécialisé en Lamb, Iba Kane a vu à la loupe le combat tant attendu entre Reug-Reug et Sa Thiès prévu ce dimanche 5 mars à l’aréne Nationale.

Pour résumer les propos d’Iba Kane, nous pouvons dire que ce combat est un examen de passage pour les deux lutteurs qui sont à un moment charnière de leur jeune carrière. Après avoir passé en revu le palmarès de deux lutteurs qui comptent chacun 16 combats ( 2 défaites pour Sa Thiès, 0 pour Reug Reug), le journaliste . « Sa Thiès est entré dans l’arène en 2009. Il a ensuite enchaîné 9 victoire de 2009 à 2012 avant de concédé sa première défaite contre Malick Niang en mais 2013. Mais ce premier revers ne l’a pas découragé et il a repris son chemin en enchaînant encore 4 victoires (Jordan, Lac Rose, Siteu et Ness). Mais dans le combat qui l’aurait permis d’entrer dans la cours des grands, il a encore perdu. C’était face à Boy Niang 2 en 2018. Malgré qu’il a battu Moussa Ndoye en 2021, Sa Thiès est resté trois ans sans lutter. Mais ce que je reteins le plus chez lui c’est qu’il est un lutteur qui a de la rapidité, de l’explosivité et il ne triche pas aux entrainements. C’est ce qui lui a permis d’avoir neuf victoires de rang à ses debuts. Ce qui est très difficile pour un lutteur » souligne Iba Kane qui poursuit avec la foudre de Thiaroye.

« Reug Reug a aussi le même notre de combat que Sa Thiès (16) mais avec 14 victoires et 2 sans verdict contre Clinton et Pape Yekini. Clinton crie partout qu’il a battu Reug-Reug mais ce qu’on peut retenir c’est que Reug Reug est invaincu pour le moment. Il faudra aller auprès du CNG pour savoir réellement le verdict de ce combat. Reug Reug est un lutteur complet. Il est aussi fort qu’en lutte simple qu’en lutte avec frappe » indique Iba Kane dans Lutte TV.

Wiwsport.com