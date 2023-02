C’était la 4ème édition du Tournoi des petites catégories, dimanche passé. Et au bout des sept ondes au menu, c’est le zen Souleiman Zein qui été le meilleur parmi les 30 concurrents en lice dans l’épreuve Open qu’il avait remportée deux ans plus tôt. Il succède ainsi à Aidankrishna Sarkar dit «Aidan», le vainqueur sortant..

Pour le qualifier selon la littérature échiquéenne, on dira que Zein Souleiman est calme et il réfléchit de l’extérieur tout en étant bouillant de l’intérieur. Et obtenant 7 victoires en autant de parties, il a relégué au second rang Aboubacar Saveli Gakou. Ce qui permet à Zein Souleiman d’ouvrir victorieusement la présente saison d’échecs au Sénégal.

Et par ricochet de mettre un terme à ce trophée dédié jusqu’ici au président du CNP d’échecs, Amadou Lamine Cissé. En effet, ce dernier est sur le départ de façon imminente car étant désormais basé hors du pays.

