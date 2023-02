Éloigné des pelouses depuis un bon moment, l’international sénégalais Édouard Mendy, qui avait fait recours à une opération d’un doigt à la suite d’une fracture contractée à l’entraînement, il y’a maintenant quelques semaines, n’est pas trop emballé à l’idée de faire son retour. En effet, d’après les informations du média Britannique Telegraph, le champion d’Afrique est tout sauf pressé de retrouver ses coéquipiers, en grandes difficultés, qui restent sur une série de 6 matchs sans victoire en championnat. « Mendy n’est apparemment pas pressé de revenir d’une opération« , écrit le journal « alors qu‘on s’attendait à ce que le portier de 30 ans s’entraîne au moins avec le groupe« , poursuit-il.

Le quotidien britannique note également que cette semaine, le club anglais a publié un court documentaire sur les gardiens de but et leur entraînement, et Mendy n’a même pas été mentionné. « On a le sentiment que, sans une prolongation de son contrat, Édouard Mendy est exclu du présent ainsi que du futur », commente le journal. Pour l’heure, la prolongation de contrat du gardien de but sénégalais, lié avec Chelsea jusqu’au 30 juin 2025, est au point mort. Édouard Mendy avait rejeté l’offre des dirigeants des Blues qu’il avait jugée insuffisante par rapport à son rendement. Toutefois, cette situation devrait arranger les formations qui avaient manifesté leurs intérêts sur le meilleur gardien de la saison (2021), notamment l’OGC Nice, l’AS Monaco et l’AC Milan.

wiwsport.com