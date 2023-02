A l’issue des derniers matches de poules, on connaît désormais les huit nations qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans, qui se joueront de jeudi à vendredi.

La phase de groupes s’est achevée lundi soir avec la qualification de la Tunisie et du Bénin, les deux derniers pays à obtenir leur place pour la phase à élimination directe. Ce début des phases à élimination directe débutera dès jeudi avec l’équipe du Sénégal, l’une des favorites, qui affrontera le Bénin au Cairo International Stadium à 16h00 heure locale (14h00 GMT). Les Lionceaux de la Teranga ont été une force dominante dans le tournoi jusqu’à présent, remportant les trois matchs du groupe A, sans encaisser le moindre but et qui comptent dans leur rang l’actuel meilleur buteur de la CAN, Pape Demba Diop, auteur de quatre réalisations. Le deuxième quart de finale, prévu le même, opposera l’Ouganda au Nigeria au Suez Canal Stadium d’Ismaïlia à 19h00 heure locale (17h00 GMT).

Les Hippos de l’Ouganda ont terminé en tête de leur groupe avec une victoire et deux nuls, tandis que le Nigeria a terminé deuxième de son groupe avec deux victoires et une défaite. Les deux équipes auront à cœur d’assurer leur place en demi-finale et les supporters peuvent s’attendre à un match très disputé.

Vendredi, la Gambie et le Soudan du Sud se fronteront au stade Haras El Hodoud d’Alexandrie (16h00 heure locale, 14h00 GMT). Deuxième nation a faire carton plein en phase de groupes, tandis que le Soudan du Sud s’est qualifié pour la phase à élimination directe en tant que meilleur troisième. Le match promet d’être passionnant, les deux équipes cherchant à se qualifier pour le dernier carré.

Le dernier match des quarts de finale opposera le Congo à la Tunisie au Cairo International Stadium du Caire (19h00 heure locale, 17h00 GMT). Le Congo a terminé deuxième du groupe B avec une victoire et deux nuls, tandis que la Tunisie a terminé deuxième dans le groupe C avec une victoire et un nul. Tous les demi-finalistes seront qualifiés pour la Coupe du Monde de 2023.