La CAF a rendu public ce mardi le XI type de la phase de groupe de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans. Une formation dans laquelle on retrouve quatre Lionceaux comme quoi le Sénégal a déjà marqué la compétition de son empreinte.

Les Lionceaux ont réussi le carton plein lors de la phase de groupe de la Coupe d’Afrique des Nations des moins. Mais les garçons de Daf ont pu réussir une telle performance, c’est notamment grâce à des joueurs talentueux à la trempe de Pape Demba Diop ou encore Pape Amadou Diallo. L’équipe du Sénégal dégage une certaine maîtrise qui n’a pas manqué d’éblouir les observateurs lors de ce tournoi.

Du coup, à l’issu de la phase de groupe de cette CAN U20, la CAF a dressé une équipe type dont figure 4 Lionceaux. Il s’agit du gardien de but Landing Badji, des deux milieux de terrain, Mamadou Lamine Camara et Pape Demba Diop et de l’autre pépite, Pape Amadou Diallo.

