Sa sélection dans la meilleure équipe de la phase de groupe de la compétition en dit long. Auteur de quatre buts en trois matchs, le milieu de terrain des Lionceaux, Pape Demba Diop réussit une entame de Coupe d’Afrique des nations flamboyant.

Brillant lors de ces phases de poule de la CAN, le joueur de Zulte Waregem (Jupiler Pro League, Belgique) fait entrevoir les prémices d’un futur grand joueur. A ses touches de balles, sa technique et ses contrôles prometteurs, son talent paraît comme une évidence, tant le joueur possède déjà, toutes les qualités. Sa capacité à anticiper les trajectoires du ballon et à lire les mouvements adverses, justifient le surnom de Kevin De Bruyne, le milieu de terrain belge de Manchester City, que lui ont donné ses coéquipiers. Ce n’est sans nul doute pour une affaire de taille qu’ils ont en commun (1,82 m), mais plutôt pour cette vivacité et efficacité chez l’un et l’autre.

Formé à Diambars (ligue 1 sénégalaise), Pape Demba Diop a rejoint le club belge en septembre 2022 où il a signé un contrat jusqu’à fin juin 2024. Le natif de Ouakam n’a encore joué que deux matchs en championnat et en Coupe de Belgique, avec son club. Sans doute s’il continue sur cette lancée, Zulte Waregem pourra compter sur Diop pour sortir de la zone de relégation. Le club fondé en 1935 est classé 16e avec 23 points, après 27 journées.

En attendant, l’équipe nationale du Sénégal va miser sur lui, et sur ses coéquipiers tels que Papa Amadou Diallo, Mamadou Lamine Camara, Lamine Camara, Samba Diallo ou encore Souleymane Faye pour tenter de décrocher leur première CAN de la catégorie. Pour rappel, le Sénégal jouera son quart de finale face au Bénin, jeudi prochain à partir de 14H00 Gmt.

