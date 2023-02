Avant le quart de finale de CAN entre le Sénégal et le Bénin, le journaliste béninois Bour-Han Olatundji Amoussa a analysé ce choc pour le dernier carré de la compétition prévu ce jeudi.

Sur le papier en tout cas, ce sera un duel déséquilibré. Le Sénégal qui a survolé le groupe A de la CAN aura sur sa route l’équipe du Bénin petit poucet de la compétition, qui a perdu son dernier match de poules contre la Gambie mais qui continue toute de même son petit bonhomme de chemin dans cette CAN Egypte 2023. Joint au téléphone, le journaliste béninois Bour-Han Olatundji nous fait part de ses analyses de ce quart de finale.

« Ce match est une motivation pour le Bénin parce que le Sénégal est un cran au dessus. Le Bénin a été dans cette CAN il y’a dix ans et on sent que le jeunes ont envie de faire mieux que leurs ainés et d’aller le plus loin possible. Le Sénégal est le favoris le plus sérieux à ce stade de la compétition, ils ont sorti le pays hôte en l’infligeant un score de 4-0. Mais c’est une motivation parce qu’on sait que si on sort le Sénégal, le reste de la compétition est gérable. La plus grande menace de toutes les équipes de cette CAN est le Sénégal donc affronter la meilleure équipe du moment est une motivation pour le Bénin » note le journaliste de Koudenvoi.media.

« La plus grande menace de toutes les équipes de cette CAN est le Sénégal »

M.Olatundji de déclarer toutefois que les chances du Bénin sont minces face à la bande de Pape Demba Diop. « De façon objective, je dirai que les chances du Bénin sont très minces compte tenu de la forme actuelle des deux équipes. La force du Bénin reste sa défense avec deux buts encaissés en trois matchs et sur des actions anecdotiques. Mais de l’autre côté le Sénégal n’a pas encore encaissé de but. Donc c’est dans le réalisme que le Benin devra insister parce que les sénégalais sont très cliniques devants. Mais ça reste un match de football à élimination directe ou tout reste possible. Espérons que les béninois vont montrer plus d’envie sur le terrain parce que c’est une qualification au Mondial qui est en jeu » .

Il dit ainsi s’attendre à un match passionnant entre deux équipes qui ne ferment pas le jeu. « Je m’attends à un match très ouvert sans round d’observation. Les deux équipes vont se rendre coup pour coup et je pense même qu’il peut y avoir beaucoup de buts. En tant que béninois j’espère bien entendu qu’il y’aura plus de buts du coté béninois que du coté sénégalais. Mais il y’aura du jeu sur le terrain. Je n’en doutes pas » assure t’il

Wiwsport.com