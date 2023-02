L’ISEG a remporté son duel au sommet contre l’ASFA (25-21), dimanche, au stadium Amadou Barry lors de la 4ème journée du championnat national masculin de hand-ball.

Pour mettre fin à l’hégémonie de l’ASFA, il faudra compter sur I’ISEG. Ce dernier a enregistré sa 4ème victoire en quatre matchs en infligeant aux Militaires leur premier revers de la saison (25-21). Cette victoire permet à l’équipe de Sacré-Coeur de rester sur le fauteuil de l’élite avec 12 points sur 12 possibles. Malgré cette défaite, les hommes du Sergent-Chef Moustapha Cissé confortent leur 2ème place avec 10 unités glanées.

À la 3ème place du championnat, on retrouve le Dakar Université Club (7 pts). Les Étudiants ont noyé l’US Gorée (25-21). Avec cette défaite, les Insulaires reculent de deux rangs et deviennent 6ème avec six points au compteur. La belle opération de cette jour- née a été réalisée par la Jeanne d’Arc, qui a enregistré son premier succès de la saison sur le terrain de Dagana (27-21). Les partenaires de Moustapha Dia quittent la zone rouge pour se positionner à la 5eme place avec six points.

