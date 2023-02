Du lundi dernier à ce dimanche, plusieurs Sénégalais se sont illustrés en Ligue 1 et Ligue 2 française et dans d’autres Championnats européens. Voici notre Team Of The Week, sous la disposition d’un 4-3-3.

MORY DIAW, Déterminant

Si Clermont a réussi à obtenir un point contre le Racing Club Strasbourg Alsace ce dimanche, c’est parce que son gardien international sénégalais était encore en forme. Orphelin de sa défense, il n’a pas pu faire grand-chose sur le but alsacien marqué par son compatriote Habib Diallo. Avant et après, l’ancien du PSG a réalisé plusieurs parades décisives et qui ont permis aux Clermontois de rester en vie dans ce match. Il a mis en échec Kevin Gameiro peu avant de concéder l’ouverture du score. Sans lui, Habib Diallo aurait sans doute signé un nouveau doublé en marquant en début de seconde période. Mais Mory était plus rapide et pas moins inspiré pour lui en empêcher.

AMADOU SALIF MBENGUE, Remarquable

C’est le joueur à tout faire du côté du Reading FC, celui que Paul Ince peut utiliser dans n’importe quelle position. Contre Blackpool samedi, l’entraîneur des Royals a titularisé le jeune international U23 sénégalais au poste de latéral droit. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Am n’a pas déçu, bien au contraire. Il a livré une prestation de qualité avec beaucoup de rigueur non seulement sur le plan défensif mais aussi sur le plan offensif. Il est à l’origine du premier but de Reading avec une belle récupération et a offert une balle de but à Andy Caroll en seconde période. Auteur aussi de très bonnes interventions, et a remporté 10 duels.

AROUNA SANGANTE, infranchissable

Contre Grenoble samedi, le patron de la défense du Havre AC a encore répondu très présent et livré une prestation de haute volée. Infranchissable, le joueur de 20 ans a repoussé toutes les offensives grenobloises, a mis beaucoup d’intensité et de puissance dans les duels et a encore été très propre à la relance. Les Havrais ont failli s’appuyer sur sa qualité de relance pour trouver la solution. Un joueur qui ne cesse d’épater avec le leader de Ligue 2 depuis l’entame de cette saison.

OUSSEYNOU BA, Solide

De nouveau titulaire, le défenseur central de l’Olympiakos a tenu son rang lors de l’électrique derby des éternels ennemis face à Panathinaïkós ce samedi. Solide dans les duels et auteur de bonnes anticipations, le Sénégalais de 27 ans s’est également montré intéressant sur ses longues passes vers l’avant pour lancer ses attaquants. Après des semaines de blessure, ce retour en forme devrait forcément être salué du côté du Stade Karaïskaki où les défenseurs ont généralement déçu depuis l’entame de cette saison.

MOUSSA NDIAYE, Précieux

C’est vrai qu’Anderlecht a joué ce dimanche contre le Standard Liège et Moussa Ndiaye est resté sur le banc lors de cette rencontre. Mais c’est parce que l’arrière latéral gauche sénégalais a livré une prestation intéressante en Ligue Europa Conférence, jeudi, qu’il est là. Surprise du onze de départ de Brian Riemer, l’ancien pensionnaire d’ASPIRE Academy n’a pas déçu le technicien danois. Il a joué avec beaucoup de sérénité et de sérieux. C’est lui qui récupère parfaitement le ballon du 1-0 pour les Mauves. Il a remporté plusieurs duels et réussis de nombreux tacles. Souvent précieux et rapide pour contenir quelques assauts des attaquants du Ludogorets Razgrad.

DION LOPY, Irréprochable

Malgré quelques critiques de la part de certains supporters du Stade de Reims après ses derniers matchs, le jeune milieu de terrain sénégalais continue de bénéficier de la confiance de Will Still, qui l’a titularisé contre Toulouse ce dimanche. Et il a réussi sa prestation. Infatigable, l’ancien pensionnaire d’Oslo Foot Académie a cette fois-ci fourni une copie pleine de générosité. Sans sa récupération, Junya Ito n’aurait peut-être pas réussi à ouvrir le score du match dès la 4e minute. Après, Lopy a effectué un gros travail dans l’entrejeu, en s’occupant de nombreuses taches défensives, et s’est parfois même donné le droit de se projeter vers l’avant et d’aller tenter sa chance. Difficile cette fois pour les Rémois de lui reprocher quelque chose.

MOUHAMED DIOP, Étincelant

Un match de référence de la part de l’ancien pensionnaire du Dakar Sacré-Cœur. Sous les yeux des suiveurs de la Ligue Europa Conférence, le milieu relayeur sénégalais du Football Club Sheriff Tiraspol a illuminé de son football contre le Partizan Belgrade, jeudi. Le joueur prêté par Kocaelispor a tout simplement été excellent et dans tous les bons coups. Il a apporté de son gros volume de jeu et de sa capacité à se projeter vers l’avant et casser les lignes. Mais c’est surtout grâce à ses qualités de frappeur depuis l’extérieur de la surface qu’il s’est fait le plus remarquer pour envoyer le Sheriff en 8es. Il a envoyé une superbe frappe pour égaliser peu avant la pause avant de récidiver juste après la reprise.

PAPE ALIOUNE NDIAYE, Omniprésent

Contre Ümraniyespor ce dimanche, le milieu de terrain de 32 ans a encore confirmé qu’il était un élément indispensable pour Adana Demirspor. Toujours disposé à apporter un plus à son équipe en attaque, Badou Ndiaye a fourni un important travail, notamment dans le pressing, son jeu favori, et a été dans tous les meilleurs coups de son équipe. Il a été très proche d’ouvrir le score à la 78e avec une inspiration géniale sur une passe d’Emre Akbaba. Sa tentative repoussée par le poteau a emmené le corner d’où il marque l’ouverture du score, tel un avant-centre. Sans un sauvetage in-extremis d’un défenseur adverse en fin de rencontre, il aurait forcément permis à Adana Demirspor de ramener la victoire.

ISMAÏLA SARR, le parfait début de semaine

On se passera de son match samedi contre Sheffield United où il n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent ou pour se faire remarquer. Ça nous permet de revenir quelques jours plutôt, plus précisément lundi dernier, pour justifier sa présence dans cette équipe-type. En grande partie grâce à lui, Watford s’était imposé 3-2 contre West Bromwich Albion. Récompensé d’une très belle prestation, il est buteur et passeur décisif pour porter son total à 9 buts et 6 passes décisives en Championnat. Il ne s’est pas privé de venir en aide à sa défense à chaque fois qu’il en avait l’envie.

HABIB DIALLO, indispensable

Il est toujours là où il le faut quand il le faut, quitte à s’arracher pour trouver la faille. Pour la treizième fois de la saison, Habib Diallo a trouvé le chemin des filets avec le Racing Club Strasbourg Alsace et permis au club alsacien de ramener le point du nul de son déplacement à Clermont ce dimanche. L’attaquant sénégalais a ouvert le score peu après la demi-heure de jeu. Il aurait pu signer un nouveau doublé, mais c’était sans compter sur Mory Diaw. Et, comme toujours, il a apporté sa pièce à l’édifice défensive alsacienne.

ALIOUNE NDOUR, incisif

Vendredi soir, Zulte Waregem a arraché le nul contre Courtrai (3-3). Un match spectaculaire auquel a contribué l’ancien joueur d’Haugesund. Certes, il a parfois montré des signes d’imprécisions mais a été très disponible et parfois mordant sur le front de l’attaque de l’équipe de Mbaye Lèye. Il s’est joué de la défense de Courtrai pour provoquer un cafouillage et ainsi marquer le 2-2 du Essevee juste après la reprise. On le sait, il lui faut plus de confiance pour être plus déterminant dans la surface, mais il se montre généreux dans les efforts. Ce qui n’est pas à négliger.

L’équipe-type des Sénégalais de la semaine

wiwsport.com