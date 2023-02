La saison 3 de l’Eligue1 Tour Sénégal, étape qualifier du tournoi esport international de la ligue 1 Uber Eats s’est clôturée ce weekend 25 et 26 février à l’institut français de Dakar. Près de 215 participants ont pris part à cette compétition organisée par l’association SENGAMES.

Deux journées intenses de tournoi pour au final voir un top 4 finalistes composés de deux grands Prétendants à la victoire finale. Mohamed Lunik champion en titre se devait de défendre son titre mais Dexx Junior, multiples champion d’Afrique sur le jeu FIFA faisait son grand retour après une année sans compétir au Sénégal.

Au final c’est le pensionnaire de Solo Esport qui l’emporte sur deux matchs et devient le nouveau champion Eligue 1 tour Sénégal de l’édition 2023. Pour rappel il ira en France plus tard cette année pour représenter le Sénégal à la grande finale et tenter de gagner la cagnotte de 10.000 euros.

Je suis le nouveau Champion #Eligue1TourSenegal 🇸🇳

Heureux de remporter ce prestigieux tournoi de la @Ligue1UberEats , content de mon niveau et de ma performance sur l'ensemble du tournoi

Je vais tout donner pour la #eligue1tourfinals

Merci pour votre soutien !@soloesportclub pic.twitter.com/NiIuZ1FH9Q — DexXjunior🇸🇳 (@dexxjunior03) February 26, 2023

@dexxjunior03 remporte la grande finale #eLigue1TourSenegal 🥳🥳🥳 Le King est venu a vu et a vaincu.

Gros GG à @moupro1 parcours imperial !

C'est donc @dexxjunior03 qui représentera le Sénégal 🇸🇳 pic.twitter.com/icts67VIr7 — SENGAMES 🇸🇳🌟🎮 (@Sen_Games) February 26, 2023

