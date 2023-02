La 4ème journée de la saison des courses hippiques a été marquée par la 3ème victoire de Miss Yacine, hier dimanche, à l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès.

Avant le premier grand classique prévu le 5 mars à Thiès, l’acte 4 ordinaire de la saison hippique a tenu toutes ses promesses sur l’ensemble des cinq catégories.

Chez les poulains de 2 ans, Kharé, qui convoitait un 2ème succès, a terminé 3ème derrière Malène et le tout nouveau vainqueur, Maman Soda Diaw, qui a franchi la ligne d’arrivée des 1.200 m en 1’36.

Après un faux départ ayant laissé Arafat et Ngoné Ndao les box de départ, Diaméra en a profité pour égaler Perle Fine, Arafat et Tawfekh, victorieux respective- ment de la 1ère, 2ème et 3ème jour- nées. Pour décrocher une première victoire, Diaméra a plié les 1.650 m en 2’23.

Les chevaux du Groupe 2, qui auront l’honneur de courir le Grand Prix du ministre des Sports dimanche 5 mars, ont livré une belle partie avec un avant-goût salé et pimenté. Dès le départ, les 12 concurrents ont formé un bloc en trottant soit sur la ligne ou à l’extérieur des cordes.

Très constant, Mame Lô a enfin vu le bout du tunnel. De par sa constance, il a attendu le moment opportun pour dompter ses pour- suivants après 3’10 sur 2.200 m.

Dans le Groupe 3 sur 2.200 m, mais avec un temps de 3’10, Miss Yacine est de plus en plus redoutable sur la piste. Cette jument de 5 ans, descendante de Quel Fou, a enregistré sa 3ème grosse performance d’affilée et elle est bien partie pour diriger cette catégorie qu’elle vient d’intégrer cette saison.

Après Auguste, Ngoné Latyr et Major, Makha devient le 4ème vainqueur chez les cracks adultes du Groupe 1 au terme de cette 4ème journée en bouclant les 2.200 m en 3’05.

