Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de la Ligue vient de rendre son verdict avec de très belles affiches entre de grandes équipes.

Après le premier tour, place au 8es de finale de la Coupe de la Ligue dont le tirage vient d’être effectué. Exempts au 1er tour, Jaraaf et Génération Foot s’affronteront pour une place en quart de finale dans ce qui apparait comme la grosse affiche de ces huitièmes de finale.

Également non concernés par le premier tour de la compétition, le leader de la Ligue 1 Casa Sports va accueillir les crabes de Guédiawaye FC. Teungueth FC vainqueur de l’Ajel de Rufisque va disputer sa qualification contre une autre formation de Ligue 2, Us Ouakam qui s’était défait de l’US Gorée lors du tour précédent. Les clubs de l’élite AS Pikine et Dakar Sacré Coeur feront face respectivement à Ndiambour et Wallydaan alors que Diambars rencontrera le Stade de Mbour.

Après avoir éliminé l’AS Douanes aux tirs au but, Port essaiera de décrocher son ticket pour les 1/4 face à Jamono de Fatick. Les deux équipes se connaissent bien puisqu’elles évoluent toutes deux en Ligue 2. Demba Diop FC va croiser le vainqueur du match entre Mbour PC et Cneps Excellence dont la rencontre a été annulée.

Affiches des 1/4 de finale

Jaraaf v Génération Foot

Casa sports v Guédiawaye FC

Teungheuth FC v US Ouakam

Ndiambour v AS Pikine

Wallydann v Dakar S.C

Demba Diop FC v MPC / Cneps

St Mbour v Diambars

Jamono Fatick v Port

