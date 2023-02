Sa Thiès a donné sa version des faits après la non tenue de son face à face d’hier contre Reug Reug.

Un véritable fiasco. C’était encore une fois des scènes qui n’honorent pas le lutte sénégalaise. Devant tenir leur dernier face à face ce samedi avant leur combat du 5 mars prochain, Sa Thiès et Reug- Reug ont vu l’exercice ne pas se tenir. La faute à des débordements notés chez leurs accompagnants qui se sont jetés des projectiles semant la pagaille. Arrivé très en retard après son adversaire, Sa Thiès a expliqué les raisons de ce désordre.

« Qu’on ne me parle pas de retard. La dernière fois les représentants du CNG ont tous vu qu’il m’a verser des choses et je n’ai rien dit car je ne voulais pas gâcher le face à face. Avant de venir aujourd’hui (samedi), on m’avait prévenu qu’ils allient tout faire pour que le face à face n’ai pas lieu. Je ne céderai plus rien devant eux » a déclaré Sa Thiès rouge de colère.

