Vainqueur de West Ham le week-end dernier, Tottenham a confirmé dans un autre derby londonien, cette fois contre Chelsea (2-0), où le mal devient de plus en plus profond.

Solide et efficace comme jamais auparavant, Tottenham, qui restait sur une victoire contre West Ham United (2-0), a signé un très beau succès face à Chelsea ce dimanche après-midi. La situation devient de plus en plus très inquiétante pour les Blues qui n’ont donc plus gagné toutes compétitions confondues depuis six matchs de rang, alors qu’ils s’enfoncent un peu plus au classement.

Au terme d’une première période électrique mais marquée par très peu d’occasions franches, ni Tottenham ni Chelsea ne réussissait à prendre l’avantage. Les choses se sont accélérées en seconde période, où les hommes d’Antonio Conte se sont montrés très efficaces dès la reprise, pendant que Kalidou Koulibaly et ses partenaires vivaient encore un véritable cauchemar défensif.

Récupérant à 20 mètres des buts de Kepa Arrizabalga un ballon très mal dégagé par Enzo Fernandez, Oliver Skipp envoyait un boulet de canon dans la lucarne pour ouvrir le score (46e). Face à des Blues sans solutions offensives, les Spurs faisaient le break grâce à Harry Kane (82e), oublié au second poteau sur un reversement d’un corner frappé par Heung-min Son puis prolongé par Eric Dier.

Si Pape Matar Sarr est resté sur le banc, Tottenham s’imposera logiquement pour mettre fin à huit matchs d’affilée sans victoire contre Chelsea mais surtout pour reprendre provisoirement la quatrième place. En revanche, Chelsea stagne à la dixième place, à quatorzième point de la Ligue des Champions. Ça sent mauvais pour Graham Potter, qui sera plus que jamais fragilisé.

