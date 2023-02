Le manager de Reug Reug, Palla Diop est revenu sur les échauffourées qui ont empêché la tenue du face à face entre Reug Reug et Sa Thiès ce samedi.

Palla Diop a d’abord reproché à l’autre camp d’être arrivé en retard avant de noter les manquements face au règlement du coté de Sa Thiès.

« ll y’a trois semaines de cela on a tenu un face à face à la TFM. On est arrivé à l’heure à 20 H et on est resté jusqu’à 23 H pour attendre Sa Thiès avec tout ce qu’on a enduré ce jour là mais on est resté zen. Aujourd’hui (samedi) également on avait accordé à chaque lutteur de venir avec cinq accompagnants. De notre coté à 20 H 15 on était sur place et l’autre camp est arrivé à 22H 30. Pourtant le CNG nous avait dit qu’on pouvait rentrer après une heure d’attente. Mais on est restés pour ne pas manquer gâcher l’évènement. Sa Thiès est arrivé plus tard avec une trentaine de personne. Ils nous ont lancé des projectiles et jeté des bouteilles d’eau mystique. J’ai appelé Thiam (CNG), le promoteur et la presse pour qu’ils soient témoins de ce qui s’est passé » a déclaré Palla Diop qui appelle au calme pour que le combat puisse se tenir dans les règles.

