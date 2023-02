Après son inauguration en février 2022, le musée Pape Bouba Diop a officiellement ouvert ses portes au public ce vendredi 24 février 2023 en présence de la famille du feu l’ancien Lion, de la légende du basketball Mame Maty Mbengue et d’une pléthore d’autorités du sport Sénégalais.

Décédé à l’âge de 42 ans, Pape Bouba Diop a été honoré à titre posthume par un musée au stade Abdoulaye Wade. Ce bijou a été ouvert au public ce vendredi et prêt à être exploité. « Ce concept novateur contribue à la promotion touristique du Sénégal. Ce que nous souhaitons c’est que ce musée soit un passage pour tous ceux qui souhaitent visiter le stade Abdoulaye Wade et même les touristes qui viennent du Sénégal et qui sont intéressés par le sport » a déclaré sur Dakaractu Mamadou Faye directeur général de la Société de Gestion des Infrastructures publiques des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP).

Venue assister à l’ouverture publique du musée dédié à Pape Bouba Diop, Marie Aude Diop, femme de l’ex international a dit apporté les distinctions du Lion pour meubler le musée. « tout le monde doit voir ces trophées qui sont à nous tous. J’ai amené tous les trophées de toute sa carrière qu’il a eus dans ses clubs et même en Afrique » a t-elle affirmée.

La légende du Basketball Mame Maty Mbengue par ailleurs « Hall Of Fame » a également annoncé mettre à disposition du musée son trophée. « C’est une fierté pour moi de mettre cette distinction au niveau du musée Pape Bouba Diop pour encourager la nouvelle génération à faire mieux, d’être patriote pour pouvoir représenter le Sénégal, gagner des trophées pour bonifier ce musée ».

