Alors qu’Habib Diallo avait réussi à ouvrir le score, Strasbourg n’est pas parvenu à l’emporter à Clermont, porté par un excellent Mory Diaw.

Le Racing Club Strasbourg Alsace a raté une belle opportunité de s’éloigner considérablement de la zone de relégation. Après leur victoire contre le SCO Angers le week-end dernier, les hommes de Frédéric Antonetti voulaient enchaîner ce dimanche face à Clermont, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Ils ont finalement dû se contenter du point du nul qui ne leur permet pas de bouger de la 15e place.

Pourtant, tout se déroulait sans encombre à la pause. Grâce au treizième but de la saison de leur attaquant sénégalais Habib Diallo, les Alsaciens menaient 1 à 0 au score. Mais ils se feront frustrés par l’égalisation d’Elbasan Rashani (65e) et surtout par Mory Diaw. S’il n’a pu faire grand-chose sur le but de Diallo, le portier sénégalais a mis en échec à plusieurs reprises son compatriote et Kevin Gameiro.

🏁 Le Racing ramène un point de Clermont avant la réception de Brest dimanche à la Meinau.#CF63RCSA (1-1) pic.twitter.com/KJWaShLOLN — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 26, 2023

