On l’arrête plus. Double buteur le week-end dernier, Habib Diallo a récidivé avec Strasbourg qui se déplace à Clermont ce dimanche.

Auteur d’un superbe doublé contre le SCO Angers le week-end dernier, Habib Diallo est en train encore de porter le Racing Club Strasbourg Alsace sur ses épaules. Alors que le RCSA se rend à Clermont dimanche à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1, l’attaquant sénégalais a ouvert le score pour son équipe à une dixième de minute avant la mi-temps.

Isolé dans le demi-espace gauche aux abords de la surface, Ismael Doukoure délivrait un bon centre vers l’ancien joueur du FC Metz. Le Champion d’Afrique tend la jambe et touche le ballon du tibia pour lober son compatriote Mory Diaw avec beaucoup de réussite. C’est (déjà) son treizième but de la saison en Ligue 1. Et les Alsaciens mènent à la pause.

ENCORE LUI 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/cjewHuLqBq — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 26, 2023

