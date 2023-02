Venue assister au match Cádiz – Rayo Vallecano ce samedi, une spectatrice a vécu un après-midi tourmenté, involontairement à cause de Pathé Ciss.

Il fallait l’avertir que le milieu de terrain sénégalais était capable de d’envoyer des missiles. Assise en tribune derrière l’un des buts du Stade Nuevo Mirandilla, une spectatrice de la rencontre Cádiz-Rayo Vallecano (1-0) a reçu un impressionnant tir de Pathé Ismaël Ciss, qui voulait à tout prix remettre les pendules à l’heure pour son équipe à la 92e minute.

Complètement sonnée, malgré que la puissance de la frappe ait été diminuée par une main d’un supporter, la jeune femme a même dû être évacuée par les secours, après plusieurs minutes d’arrêt de jeu. Pas directement hospitalisée au premier moment, elle s’est évanouie au moment de prendre une… tasse de café. Conséquence, elle a fini par être admise à l’hôpital pour subir des tests.

Tout est bien qui finit bien

Mais plus de peur que mal. À la fin de la rencontre, l’international sénégalais de 28 ans a lancé un message sur Twitter, demandant de l’aide pour connaître l’identité de la dame. Et, grâce à la magie des réseaux sociaux, il a réussi à se joindre avec cette Mari Carmen, qui se trouve désormais « en parfait état (de santé) à sa maison », selon les précisions de Pathé Ciss. Génial comme réaction, non ?

He conseguido ponerme en contacto con la mujer(Mari Carmen),se encuentra en perfecto estado en si casa gracias a Dios🙌🏿

Muchas gracias a TOD@S por la ayuda🙌🏿un fuerte abrazo❤️ — Pathé Ciss #21🇸🇳 (@pathe_22) February 25, 2023

