En marge de sa visite de chantier au stade de Mbacké, Yankhoba Diattara satisfait de l’état d’avancement dudit stade avant d’annoncer la date de réception.

« Aujourd’hui, à l’issue de la visite de chantier, nous pouvons constater que les travaux sont en avance. Le gazon synthétique est posé et même je peux dire, il est fonctionnel. La tribune de 2500 places est en phase de finition. Il ne reste que le carrelage, deux plateaux, l’un pour le basket et l’autre pour le handball.C’est pour dire simplement que les différentes composantes du projet de construction du stade de Mbacké sont très bien prises en chargé » s’est félicité Yanhoba Diattara en visite de chantier ce vendredi au stade de Mbacké.

Après avoir constaté l’état d’avancement des travaux, le ministre des Sports a ainsi révélé que Mbacké réceptionnera son stade dans deux mois après les derniers réglages concernant l’électricité et la plomberie. « Donc, je demanderai simplement aux jeunes et aux acteurs du monde sportif de Mbacké de patienter encore un peu de temps. Je sais qu’ils ont patienté pendant longtemps, mais le chef de l’État a demandé que toutes les diligences soient apportées, pour que le chantier soit livré à la jeunesse de Mbacké dans les plus brefs délais » précise t’il dans des propos relayés par APS.

Le patron du sport sénégalais de rappeler que « le stade de Mbacké sera le premier stade du Sénégal à bénéficier d’un éclairage sportif en système LED. Ce qui est une innovation. Si le chantier est bouclé, le stade de Mbacké sera l’un des stades les plus fonctionnels et je peux dire l’un des plus modernes du Sénégal ».

Wiwsport.com