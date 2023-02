Dans un long entretien avec Sky Sports, le jeune milieu de terrain sénégalais revient sur son adaptation à Tottenham et fait part de ses grandes ambitions pour le futur.

Débarqué en Europe l’été 2020 après avoir impressionné avec les petites catégories de l’Equipe Nationale du Sénégal, Pape Matar Sarr aura eu une progression fulgurante, notamment au FC Metz. Au cours de sa première saison en Lorraine, en 2020-2021, l’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot avait fait forte impression avec l’équipe première messine, en marquant quatre buts dont trois en 22 apparitions en Ligue 1. Ses prestations avaient tapé dans l’œil de plus d’un.

Pistés par plusieurs clubs européens, et pas les moindres, PMS a finalement choisi de rejoindre Tottenham contre un montant de 17 millions d’euros. Mais il a sans doute fallu un longtemps pour que le joueur de 20 ans puisse se réjouir de sa décision de rejoindre les Spurs. En effet, après avoir été prêté à Metz tout au long de la saison 2021-2022, Pape Matar Sarr aura attendu pendant plusieurs minutes avant de faire ses débuts officiels avec Tottenham, où la concurrence au milieu de terrain est très féroce. Un temps d’adaptation auquel il s’est confié.

« C’est une équipe. Nous avons cinq milieux de terrain centraux au sein de cette équipe et l’entraîneur doit prendre ses décisions. J’ai attendu mon tour parce que la saison est longue. J’ai travaillé tous les jours pour savoir quand l’entraîneur a besoin de moi et pour m’assurer d’avoir ce qui est nécessaire, donc quand l’entraîneur m’appelle, je ne déçois pas. Au début, ce n’était pas facile car je venais de France et j’avais du mal à comprendre et à communiquer avec les gens sur le terrain quand j’en avais envie », a raconté Pape Matar Sar avec Sky Sports.

Soutenu par sa mère

Après avoir disputé aucun match avec Tottenham pendant toute la première partie de saison, l’international sénégalais a profité de son expérience lors de la Coupe du Monde pour convaincre plus son entraîneur Antonio Conte. Le technicien italien l’a donc fait débuter lors d’un match de Premier League face à Aston Villa, le 1er janvier 2023. Depuis, il n’a cessé de grapiller un important temps jeu et commençait s’intégrer de plus en plus chez les pensionnaires du Tottenham Hotspur Stadium.

« Au début, ce n’était pas facile car je venais de France et j’avais du mal à comprendre et à communiquer avec les gens sur le terrain quand j’en avais envie. Les autres voulaient que je m’adapte à l’équipe, mais je ne parlais pas beaucoup anglais. C’était un peu difficile mais maintenant je me sens bien dans cette équipe », poursuit-il. Preuve que le Sénégalais demeure désormais important dans le dispositif d’Antonio Conte, il a été titulaire dans de gros matchs, comme face à Arsenal et l’AC Milan, en Ligue des Champions. Et il a sorti des prestations qui ont rendu fière à sa mère qui, selon lui, regarde rarement ses matchs.

« Elle a toujours été comme ça. Elle aime le football, mais je comprends pourquoi elle n’aime pas me regarder. C’est difficile de voir votre fils jouer dans des matchs avec toute cette pression, sans savoir s’il jouera bien ou non. Mais j’ai beaucoup de raisons de la remercier, elle m’a beaucoup soutenu, surtout depuis que je suis arrivé ici. Quand c’était difficile au début de la saison, elle m’appelait tout le temps et me disait : ‘n’abandonnes pas, tu y arriveras. Continues simplement à travailler. C’est quelqu’un qui m’a beaucoup poussé et je n’ai pas abandonné ici et je continue à travailler. Tout commence à payer maintenant et c’est grâce à elle. »

Bien intégré par Son

Malgré son jeune âge et sa longue patience avant de débuter en équipe première, Pape Matar Sarr se fait une joie d’évoluer avec de très grands joueurs à Tottenham. Parmi eux, Son Heung-min. Le Sénégalais se dit avoir bien aidé par l’attaquant sud-coréen. « Il est gentil, tellement gentil. Même si je dis quelque chose de mauvais (en anglais), il essaie de le comprendre pour me mettre à l’aise. Depuis le premier jour où je l’ai rencontré, nous nous sommes entendus. Nous avons une bonne amitié, il m’aide beaucoup et me donne des conseils sur le terrain et en dehors. J’apprécie beaucoup cela et c’est l’un de mes préférés dans l’équipe. »

Enfin, Pape Matar Sarr s’est confié sur ses ambitions futures. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est que le natif de Thiès n’en manque pas très clairement. Du haut de ses 20 ans, il a déjà remporté la Coupe d’Afrique des Nations, a joué une phase finale de Coupe du Monde. Et il ne compte pas à s’arrêter-là, bien au contre. Le meilleur jeune footballeur africain de l’année 2022 veut absolument tout rafler, que ce soit en club ou en Equipe Nationale, et sur le plan individuel. « Mon rêve, c’est tout ! Quand je dis tout, je veux dire la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, la Coupe d’Afrique des Nations – j’ai déjà gagné celle-là mais je veux le refaire pour le Sénégal. Le Ballon d’or Africain, mondial aussi, le lot », s’exclame t-il.

wiwsport.com