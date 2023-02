Sheffield United accueille Watford, ce samedi à 15h00 GMT, pour le compte de la 34e journée de Championship. Un véritable choc entre deux concurrents directs pour la montée qui mettra aux prises des attaques menées par Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr.

Watford se déplace sur la pelouse de Sheffield United, une équipe en plein doute, ce samedi après-midi (15h00 GMT). Après cinq rencontres d’affilée à l’issue desquels ils n’ont pas connu victoire, les Hornets ont observé un important regain en l’emportant à l’arrachée face West Bromwich Albion lundi dernier (3-2). De leur côté, les Blades restent sur deux défaites d’affilée, contre Middlesbrough (1-3) puis face à Millwall (3-2), deux adversaires directs.

Toujours en lice en FA Cup, où ils doivent d’ailleurs affronter Tottenham en huitièmes de finale mercredi prochain, les joueurs de Paul Heckingbottom souhaitent recreuser l’écart à la deuxième place du classement. Avec onze points de retard sur Watford (7e) mais seulement quatre sur Middlesbrough (3e), Sheffield United descendra au Bramall Lane avec l’envie de se relancer, alors que Watford essaiera de faire comme à l’aller (victoire 1-0) pour confirmer.

Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr attendus

Watford devra toutefois affronter la troisième meilleure attaque du Championnat avec Oliver McBurnie, Sander Berge ou Billy Sharp. Alors qu’on peut également citer le milieu de terrain Oliver Norwood. De plus, comment oublier Iliman Ndiaye (32 matchs, 10 buts et 7 passes décisives) ? L’attaquant sénégalais de 22 ans veut surtout retrouver la confiance après cinq matchs de rang sans marquer ni faire une passe décisive. Chose inhabituelle cette saison.

Mais pour contrer les forces adverses, Watford aura un atout très déterminant nommé Ismaïla Sarr. L’ailier sénégalais, qui a également de très bonnes statistiques (9 buts, 5 passes décisives en 28 matchs), sort d’une excellente prestation contre West Bromwich Albion, avec un but et une passe décisive. Il voudra forcément briller le jour de son 25e anniversaire. Voilà donc suffisamment de bonnes raisons pour un duel âpre entre Blades et Hornets au Bramall Lane.

