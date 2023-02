Le sélectionneur des Pharaons croit toujours en la qualité de son équipe pour venir à bout des impressionnants Lionceaux du Sénégal.

Pays hôte de cette Coupe d’Afrique des Nations U20, l’Egypte est plus proche de la sortie que de poursuivre son chemin dans la compétition. Avec un match nul et une défaite après les deux premières journées, les Pharaons ont certes leur destin en mains mais sont conscients de la difficulté pour passer au prochain tour. Car leur futur adversaire n’est autre que le Sénégal, vainqueur de ses deux premiers matchs et qui voudra faire le sans-faute. Toutefois, avant d’affronter les poulains de Malick Daf ce samedi après-midi (17h00 GMT), le sélectionneur égyptien se veut croire à leurs chances.

« Nous n’avons qu’une seule option, c’est de gagner. Nous ne pensons à rien du passé, mais nous nous concentrons uniquement sur le match de demain et sur la victoire. Nous nous sommes beaucoup préparés pour le match, et nous nous battrons pour la victoire et pour nous qualifier. Les joueurs ont fait tout leur possible, et si Dieu le veut, nous remporterons la victoire lors du match de demain (samedi) », a déclaré Mahmoud Gaber, présent en conférence de presse ce vendredi. Le technicien estime également qu’il leur faudra retrouver la chance qu’ils n’ont pas eu contre le Mozambique ou encore contre le Nigeria.

« Le match (contre le Sénégal) sera gros et difficile. Nous avons réussi à créer de nombreuses occasions lors du match contre le Mozambique, et nous avons eu plus d’une occasion lors du match contre le Nigeria. Ne pas marquer de buts n’est pas bon, mais la situation aurait été pire si vous ne vous créiez aucune occasion, nous avons juste besoin de chance et, si Dieu le veut, nous gagnerons et nous nous qualifierons. Nous nous assis les uns les autres et nous nous sommes engagés à gagne. Nous n’avons pas d’autres options. Nous nous battrons pour y parvenir », a-t-il ajouté.

