L’Equipe Nationale U20 du Sénégal, pourtant remaniée, a infligé une énorme correction à l’Egypte (4-0), samedi soir lors de la troisième journée de la phase de groupes de la CAN U20 dans la Poule A. Les Lionceaux assurent le sans-faute et scellent l’élimination des Pharaons.

Quelques jours après le succès retentissant contre le Mozambique (3-0), qui permettait au Sénégal d’assurer une place en quart de finale en tant premier du Groupe A, le sélectionneur Malick Daf a procédé à trois changements pour affronter l’Egypte. Le capitaine Samba Diallo a démarré sur le banc des remplaçants, alors que Mbaye Diagne, Djibril Diarra et Mame Mor Faye ont été choisis pour accompagner d’entrée les huit autres joueurs qui ont débuté les deux premiers matchs.

Sûrs de toutes les forces et jouant sans aucune pression, les Lionceaux ont pris le contrôle des opérations dès le début de la partie et ont multiplié les offensives, notamment dans le premier quart d’heure grace à un Mame Mor Faye (17e) très inspiré sur son côté droit et Lamine Camara (7e), qui a récupéré le brassard. Pourtant, la première grosse occasion a été pour les Egyptiens sur une contre-attaque menée par Rafaat Khalil et Ahmed Sherif. Mais la frappe de ce dernier fuyait le cadre (25e).

Mais au terme de 45 premières minutes assez équilibrées, aucune des deux équipes ne trouvait la faille. Les Sénégalais ont ensuite accéléré en seconde mi-temps et ne mettront pas du temps pour ouvrir le score. Pape Demba Diop, oublié au second poteau, profitait d’un très bon centre de Mbaye Ndiaye pour ouvrir le score (58e). Et la balade sénégalaise commença, puisque Ibou Sané profitait à son tour d’une énorme erreur égyptienne pour le 2-0 (68e).

Les Lionceaux ont poursuivi leur domination après ses deux buts et parvenaient à concrétiser leurs occasions. Excellent dans tous les compartiments du terrain, Pape Demba Diop s’offre un triplé express (72e, 75e), dont le troisième but sur un joli corner de Lamine Camara. Voilà donc le Sénégal sortir de cette phase de groupes avec trois victoires en trois matchs, neuf buts marqués et zéro but encaissé. Enfin, on élimine l’Egypte qui ne peut même pas terminer parmi les meilleurs troisièmes de sa « CAN U20 ».

wiwsport.com