La deuxième journée de la phase de groupe de la CAN U20 2023 s’est achevée ce vendredi. A cet effet, nous vous proposons le classement des meilleurs buteurs à l’issue de ses deux journées.

La deuxième journée de la CAN U20 a connu plus d’engagement que la première. On compte 11 buts marqués contrairement à la première journée qui a accouché 10 buts. Ainsi, huit nouveaux joueurs se sont illustrés devant les buts adverses. Ceci ajouté à deux autres qui ont récidivé à l’occasion du deuxième round. Le premier est le Sud Soudanais Paul Mara Jawa. Ce dernier a inscrit l’unique but de sa formation lors de la victoire des siens sur la Centrafrique.

Le second est un Gambien. Il s’agit d’Alagie Saine qui a marqué le but du break (2-0) de la Gambie face à la Zambie. La révélation de cette journée est à mettre à l’actif du Sénégalais Pape Diallo. Auteur d’un doublé, il a participé largement au succès éclatant 3-0 des Lions de la Teranga devant la formation du Mozambique. Lesquelles réalisations lui ont permis de s’adjuger provisoirement le fauteuil de leader au classement des meilleurs buteurs.

Pape Diallo (Sénégal) : 02

Paul Jawa (Soudan du Sud) : 02

Alagie Saine ( Gambie) : 02

Souleymane Faye (Sénégal) : 01

Rodolpho Aloko (Bénin) : 01

Deo-Gracias Bassinga (Congo) : 01

Solomon Agbalaka (Nigéria): 01

Isma Mugulus (Ouganda) : 01

Boris Gbénou (Centrafrique) : 01

Rikson Ng’ambi (Zambie) : 01

wiwsport.com avec africafootunited.