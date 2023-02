Peu d’occasions franches, pas de but à la pause entre l’Egypte et le Sénégal dans cette troisième journée de la phase de groupes du CAN U20.

Déjà qualifiés pour les quarts de finale et assurés de finir premiers du Groupe A, les Lionceaux se contentent pour l’instant du match nul contre l’Egypte pour leur dernière rencontre de poule. Plutôt dominés sur la possession, les poulains de Malick Daf se sont tout de même bénéficiés des meilleures situations face à des Egyptiens bien en place.

Le Sénégal a copieusement dominé la rencontre pendant une vingtaine de minutes, et Lamine Camara (7e) et Mame Mor Faye (12e) ont manqué de peu de trouver le cadre. Mais les choses se sont devenues équilibrées depuis la 25e minute. Il faudra sans doute se montrer plus incisif pour trouver la faille dans la défense égyptienne.

