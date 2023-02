Battu par le Sud Soudan 83-75 pour leur premier match dans cette 6e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde, le sélectionneur des Lions Ngagne Dessagana Diop est revenu sur cette défaite à Alexandrie.

« Je pense qu’on a bien joué face au Sud Soudan qui est une très bonne équipe. Je suis fier de mes joueurs même si on fait beaucoup de pertes de balles en première mi-temps. A la mi-temps on était mené d’un point mais on est revenu fort en 3e quart temps. C’est une équipe qui a continué à shooter à trois points et ils nous ont battu mais ce n’est pas la fin du monde. Nous savons qu’on ne peut pas gagner tout le temps mais on a match demain et on sera prêts. » a annoncé Ngagne Dessagana Diop.

Devant rencontrer la Tunisie demain samedi pour le compte de leur deuxième match avant le dernier match contre le Cameroun (26 février), les Lions n’ont plus droit à l’erreur. Pour espérer décrocher une qualification pour la Coupe du monde, seule une victoire est envisageable. « Comme je le dis toujours aux joueurs, nous on ne s’occupe pas de l’autre équipe. On va essayer de faire ce qu’on doit faire et gagner les deux matchs qui suivent inchallah » a t’il déclaré en zone mixte.

