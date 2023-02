A la veille de la dernière rencontre de poules contre l’Égypte, le sélectionneur des Lionceaux Malick Daf était en conférence de presse ce vendredi.

Déjà qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations U20 après deux victoires en autant de sorties, le Sénégal affronte le pays hôte l’Égypte ce samedi. Si les Lionceaux dominent la tête du classement du groupe A avec 6 points, les Pharaons quant à eux ne sont que 3e du groupe avec 1 point. Pour ainsi espérer continuer l’aventure à domicile, l’Egypte doit s’offrir sa première victoire dans cette campagne face aux hommes de Malick Daf. Une tâche qui ne sera pas du tout facile puisque le sélectionneur des Lionceaux a annoncé qu’il mettre la meilleure composition d’équipe possible sur le terrain.

« C’est vrai qu’il y’a des joueurs qui sont sous le coup d’une suspension comme Souleymane Basse ou Samba Diallo et il y’a aussi les joueurs qui ont joué le CHAN et qui sont arrivés un peu fatigués. Mais on essaiera d’avoir la meilleure équipe possible parce que c’est un match capital. On était préparé pour venir jouer cette CAN donc tout ce qu’on veut faire c’est continuer à gagner et à être dans une bonne dynamique. Quel que soit l’adversaire qui est en face de nous, on va être très sérieux et appliqué pour faire le maximum afin d’obtenir la victoire » a déclaré Malick Daf

« Ce sera un match très intéressant mais il ne s’agit pas d’une revanche »

Le technicien sénégalais de souligner qu’il y’aura une belle opposition entre le Sénégal et l’Égypte malgré que l’enjeu ne soit pas le même pour les deux équipes. « C’est un match très intéressant entre deux belles nations de football. L’Egypte reste l’une des équipes les plus titrées du contient en plus elle joue dans son pays. Mais le Sénégal répondra présent » confie Malick Daf qui ajoute que ce ne sera pas un match revanche même si la confrontation entre les deux équipes est devenue un classique chez les A depuis quelques temps.

« Il n’ya ps de vengeance ou autre. Nous on a pas cet esprit de dire que ce sont nos ennemis. L’Egypte est un pays frère, c’est un match de football qui ne dure que 90 mn et nous allons faire tout notre possible pour gagner ce match ».

