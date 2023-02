Les différentes équipes en lice pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence sont fixées sur leur sort à l’issue du tirage au sort effectué ce vendredi 24 février. Le club moldave du Sheriff Tiraspol de Mouhamed Diop croisera la formation française de Nice. Le joueur sénégalais et son équipe accueilleront le match aller, programmé le 9 mars tandis que la rencontre retour se jouera à l’Allianz Riviera une semaine plus tard.

Très redoutable en coupes d’Europe, le FC Sheriff Tiraspol devra passer l’obstacle OGC Nice en huitièmes de finale de C4 pour poursuivre son rêve. Loin d’être ridicule dans un groupe de Ligue Europa composé de gros cadors à l’instar de la Real Sociedad, de Manchester United mais aussi de l’Omonia Nicosie, le Football Club Sheriff Tiraspol avait assuré une troisième place, synonyme de repêchage en Ligue Europa Conférence.

En barrages de C4, les hommes de Roberto Bordin n’ont pas non plus eu la tâche aisée en tombant sur le Partizan Belgrade, un habitué des joutes européennes. Mais les Moldaves et leur milieu de terrain sénégalais ont montré un visage très séduisant pour éliminer le club serbe.

Après une défaite au match aller sur la plus petite des marges, Mouhamed Diop, auteur d’un doublé, et ses partenaires ont tout renversé au retour pour hisser aussi haut une équipe moldave en compétition européenne. Mais désormais, c’est autre et très haute montagne qui se dressera devant eux lors des huitièmes de finale. En effet, le FC Sheriff Tiraspol affronter l’OGC Nice.

Le club français a fini premier du groupe D cet automne, et même s’ils ont connu des difficultés durant la première moitié de saison, les partenaires de Jean-Clair Todibo ont retrouvé la forme. L’actuel 8e de Ligue 1 reste sur sept matches sans défaite. Mais nul doute que le Sheriff Tiraspol aura les armes pour inquiéter les Aiglons et why not? Créer un nouvel exploit européen pour la Moldavie.