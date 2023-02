Un duel entre deux jeunes sénégalais en perspective. Le tirage au sort des huitièmes de finale de C4 a croisé Anderlecht de Moussa Ndiaye à Villarreal de Nicolas Jackson.

Qualifié en huitièmes de finale de Ligue Europa Conférence après avoir vaincu le Ludogorets Razgrad en barrages ce jeudi, Anderlecht connaît son adversaire pour la suite de la compétition. Et le club belge n’a pas été épargné lors du tirage qui s’est déroulé ce vendredi. En effet, les Mauves affrontent les Espagnols de Villarreal.

Le Sous-Marin Jaune, vainqueur de la Ligue Europa en 2021, a fini premier de son groupe à l’issue de la phase de poules, et veut reconquérir un deuxième titre dans son histoire. Ce duel prévu le 8 et 16 mars prochain, d’abord au Loto Park puis au Stade de La Cerámica, sera l’occasion de voir Moussa Ndiaye et Nicolas Jackson à l’épreuve face-à-face.

Round of 16 set ✅ Which tie are you looking forward to most? 😍#UECLdraw || #UECL pic.twitter.com/MiJsSlIlEr — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 24, 2023

