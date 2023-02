Auteur d’un doublé contre le Partizan Belgrade, Mouhamed Diop voit son premier but dans la course du plus beau but de la semaine. Le Sénégalais du Sheriff Tiraspol prétend aussi au trophée de meilleur joueur de la semaine.

Les barrages retour de Ligue Europa Conférence se sont très bien passés non seulement pour Mouhamed Diop mais surtout pour son club du FC Sheriff Tiraspol. Face au Partizan Belgrade, le milieu de terrain sénégalais de 22 ans a inscrit un doublé, permettant à son équipe de gagner 3-1 et renverser le score au match aller (0-1) afin de se qualifier donc pour les huitièmes de finale.

Les deux buts de l’ancien pensionnaire du Dakar Sacré inscrits sur deux jolies frappe à l’extérieur de la surface ont notamment fait beaucoup parler. D’ailleurs, le premier est assez logiquement parmi ceux qui prétendent au but de la semaine, en concurrence avec Zeki Amdouni, buteur avec le FC Bales contre Trabzonspor, et les deux joueurs de Braga André Castro et Álvaro Djaló, buteurs contre la Fiorentina.

Ligue Europa Conférence :

1er but de Mouhamed Diop pour Sheriff Tiraspol vs Partizan #wiwsport #Senegal pic.twitter.com/erUX6Ux7n6 — wiwsport (@wiwsport) February 23, 2023

Très logiquement élu homme du match contre le Partizan, Mouhamed Diop pourrait aussi rafler le trophée de meilleur joueur de la semaine. Et il est bien parti pour remporter cette récompense, malgré la présence de Verbruggen, gardien d’Anderlecht, d’Ishak du Lech Poznan et de Bonaventura de la Fiorentina. Mais quoi qu’il en soit, le jeudi de Mouhamed Diop et le FC Sheriff en C4 aura été réussi avec brio.

Who gets your vote? 🗳️ ⭐️ Mikael Ishak

⭐️ Giacomo Bonaventura

⭐️ Bart Verbruggen

⭐️ Mouhamed Diop#Laufenn | #UECLPOTW | #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 23, 2023

