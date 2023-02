Sa Thiès et Reug Reug s’affronteront le 5 mars à l’Arène nationale. Pour l’ancien Fassois Zale Lô, le pensionnaire de l’écurie Thiaroye-sur-mer part avec les faveurs des pronostics.

«Reug Reug a fait assez de mbappat qui l’ont forgé, justifie-t-il dans les colonnes de Sunu Lamb. (…) Je pense qu’il est plus à l’aise dans la lutte pure; logiquement, il est favori.

Partant de ce constat, Zale Lô met Sa Thiès en garde : «Il ne doit pas accepter que que Reug Reug prend son guimb, cela peut lui causer des difficultés.» Le salut du fils de Double Less réside-t-il alors dans la bagarre ? L’ancien Fassois n’est pas de cet avis. «Sa Thiès doit éviter de s’aventurer, surtout sans modération, prévient Zale Lô. Il doit être vigilant. La régularité de Reug Reug dans les compétitions, en MMA et en lutte, peut l’avantager». Le champion en retraite fait ce constat sans occulter «la force et la vivacité de Sa Thiès».

Avec Seneweb