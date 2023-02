Fondateur du Jolof Olympique Club, Pape Alioune Ndiaye aura forcément le cœur très chaud au moment de lire le message attribué à son club par un coéquipier à Adana Demirspor.

Il a 32 ans, a joué dans des clubs comme Montpellier, Tottenham, Paris Saint-Germain ou encore Schalke 04, et a honoré 14 sélections en Équipe de France. Mais surtout, Benjamin Stambouli est l’auteur d’un message publié sur la page Instagram du Jolof Olympique Club, qui fera très certainement un grand plaisir à plus d’un, de l’intérieur ou de l’extérieur.

Alors que le JOC a fait part d’avoir effectué sa première séance d’entraînement sur son nouveau terrain synthétique, le Marseillais de naissance a répondu à ce message. Stambouli, sans doute très fier des progrès qui sont en train d’être faits au niveau de l’académie par son coéquipier Pape Alioune Ndiaye – fondateur du club -, a fait part de son contentement.

« Félicitations Jolof Olympique Club. Étape par étape, toutes ses structures vont aider les jeunes à beaucoup progresser. Très heureux pour vous », a écrit l’actuel milieu de terrain d’Adana Demirspor (D1 Turquie), et donc actuel coéquipier de Pape Alioune Ndiaye. Un joli message auquel n’a pas tardé à répondre le CM des Jaunes et Verts (couleurs du JOC).

« Merci beaucoup pour ses mots qui nous font énormément plaisir et nous poussent davantage à persévérer. Revenez-nous voir très bientôt, on a hâte de vous revoir », s’exalte le Community Manager du Jolof Olympique Club. C’est Badou Ndiaye qui sera content et sans doute plus que jamais disposé à faire avancer son JOC.

wiwsport.com