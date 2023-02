Comme annoncé sur wiwsport, Les deux anciens internationaux, El Hadj Diouf et Aliou Cissé ont mis aux enchères les maillots qu’ils ont portés lors de Sénégal-Turquie au Mondial 2002 en aide aux victimes du séisme en Turquie, hier jeudi 23 février au jardin de la chancellerie de la Turquie.

Après les dons d’1 milliard de l’Etat du Sénégal et les 100 millions de FCFA du Khalife général des mourides sans oublier l’envoi de pompiers sénégalais sur place, une collecte de fonds a été organisée hier jeudi 23 février au jardin de la chancellerie de la Turquie.

L’actuel sélectionneur des Lions Aliou Cissé et El Hadji Ousseynou Diouf ont décidé de venir en aide de leur manière les familles des victimes du séisme en Turquie en mettant aux enchères leurs maillots portés ce jour du 22 juin 2002.

Le match Sénégal-Turquie en quart de finale de la Coupe du Monde 2002 s’était achevé avec une grosse désillusion pour les Lions, battus sur un but en « or » et donc éliminés en prolongations. Mais parce que ça en vaut la peine, deux décennies plus tard, que Sénégalais et Turcs ont inopinément décidé de le « rejouer ». De manière noble et très exceptionnelle, pour le moins que l’on puisse dire.

Tout un symbole. Là encore, c’est Lamine Ndiaye de la société Sablux Holding qui a remporté les enchères en proposant 5.000.000 FCFA. Il a reçu son présent des mains de l’ancien international et de l’ambassadrice de Turquie au Sénégal.

