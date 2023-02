Un des plus expérimentés du groupe de Ngagne Desagana Diop, Youssou Ndoye a porté la voix de ses coéquipiers à la veille du match face au Sud Soudan. Pour Youssou Ndoye, l’absence de Gorgui Sy Dieng devrait être gérée par le groupe dans cette fenêtre.

Avant d’affronter le Sud Soudan pour le compte du premier match des trois que les Lions doivent gagner pour assurer leur ticket pour le mondial de basket, Youssou Ndoye s’est prononcé sur les préparatifs de ce face-à-face. “Nous sommes prêts pour cette fenêtre et je suis convaincu de la motivation du groupe. Les garçons se donneront à fond et chacun y mettra du sien pour atteindre cet objectif qui est la qualification. Nous lançons un appel au peuple sénégalais et à nos supporters pour leurs prières et soutien, nous en aurons besoin”, a déclaré le capitaine des Lions Youssou Ndoye

Pour cette dernière fenêtre, Gorgui Sy Dieng sera le grand absent dans le groupe des Lions. Mais à en croire Youssou Ndoye, les Lions sont bien capables de gagner et de se qualifier sans leur plus grande star. “Je pense que nous avons maintenant l’expérience de jouer des matchs sans Gorgui Sy Dieng. Il est vrai que c’est un joueur très important pour le groupe mais nous avons maintenant l’habitude de jouer sans lui, mais nous sommes vraiment investis à jouer ses trois matchs et à les gagner”, a déclaré Youssou Ndoye.

wiwsport.com