Au terme d’une folle soirée, Anderlecht s’est qualifié pour les huitièmes de finale de C4 en éliminant Ludogorets après tirs au but (2-1 ; 3-0 TAB).

Les Mauves auraient eu de gros regrets si d’aventure ils avaient dû prendre la porte ce soir, après la séance de tirs au but. Car, comme la semaine dernière, le Sporting a eu les occasions pour faire la différence. Les Mauves ont manqué d’efficacité, mais ils avaient pourtant rapidement refait leur retard. Battus 1-0 jeudi dernier en Bulgarie, ils ont inscrit le premier but de la soirée grâce à une frappe déviée de Slimani au quart d’heure de jeu, après une belle récupération de Moussa Ndiaye, revenu comme titulaire.

Les Anderlechtois ont ensuite pris la rencontre en main et ils ont été récompensés par Yari Verschaeren à 20 minutes de la fin du temps réglementaire. Mais une erreur défensive aura suffi à Ludogorets pour arracher les prolongations. Des prolongations que le Sporting a largement dominées, à 11 contre 10, après l’exclusion de Piotrowski. Mais le but n’est pas tombé et c’est Bart Verbruggen qui a alors revêtu le costume du héros pour permettre à Anderlecht d’aller chercher son ticket pour les huitièmes de finale.