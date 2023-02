Au lendemain de la qualification du Sénégal en quart de finale de la CAN U20, lamine Camara, le milieu de terrain des Lionceaux est revenu sur l’objectif du Sénégal dans cette compétition.

Lamine Camara se veut clair, le Sénégal ambitionne de rentrer avec le trophée final de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se joue actuellement en Egypte. « On a remporté les trois points du match on dit Al Hamdoulilah, le contenu était meilleur aussi. Le coach nous a dit qu’il était satisfait. Nous avons disputé deux matchs mais celui contre le Mozambique était meilleur, on a produit du beau jeu je pense qu’on a atteint notre premier objectif maintenant il nous reste de terminer en beauté les phases de poules en remportant notre troisième match pour entamer le second tour avec plus de confiance. Notre objectif est de suivre les pas de nos aînés c’est -à -dire de remporter le trophée. On n’est pas là juste pour marquer des buts, on est là pour remporter le trophée. Et On en est conscient », estime le nouveau joueur du Fc Metz au micro de la fsf.

