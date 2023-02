Plus que dix jours avant le choc tant attendu entre Reug-Reug et Sa Thiés. Ce combat ficelé par Gaston Productions est décrypté par Jacob Baldé, lutteur et neveu d’Ama Baldé.

Nombreux sont les analystes qui se sont prononcés sur le combat entre Reug-Reug et Sa Thiès prévu le 5 mars 2023. Mais peu de lutteurs ont jusqu’ici analysé cet adversité entre deux des lutteurs les plus explosifs de la jeune génération. Si Sa Thiès, fils et frère de lutteur a eu quelques accrocs dans sa carrière qui s’annonçait brillante à ses debuts, son adversaire Reug Reug quand à lui continue son ascendance vers le sommets.

Le lutteur de thiaroye qui n’a pas encore concédé de défaite dans l’arène est un danger pour Sa Thiés a déclaré Jacob Baldé qui par ailleurs a croisé Reug-Reug en lutte simple. « Ce sera un très grand combat et nous prions pour que Sa Thiés obtienne la victoire. Mais Reug Reug est un grand champion. Ce sont deux lutteurs qui sont similaires, il n’ya pas de grandes différences entre eux aussi bien au niveau de la bagarre que de la lutte pure. Sa Thiès ne doit surtout pas laisser Reug-Reug lui attraper son nguimb, s’il lui laisse faire …. (rire [Ndlr] ce sera autre chose. Sa Thiès est bon dans la bagarre mais Reug Reug également qui en plus est un lutter complet. Il est compétitif en MMA et il a des avantages » a expliqué le tombeur de Papa Boy Djiné dans un interview accordé à la chaine YouTube Gaston Productions

Wiwsport.com