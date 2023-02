A Alexandrie pour la dernière ligne droite comptant pour la 6e fenêtre des Eliminatoires de la Coupe du monde 2023, Lamine Sambe s’est confié après la séance de ce mercredi avec l’équipe du Sénégal.

Lamine Sambe a décliné son objectif qui est par ailleurs le même objectif de l’équipe dirigé par Ngagne Dessagana Diop. Une qualification pour la Coupe du monde de basket 2023. L’arrière s’est confié à la fin de la séance de l’équipe nationale qui affrontera le Soudan du Sud pour son premier match.

« On a l’arrivée de Babacar Sané qui a encore remis cette énergie qu’on a besoin. Le groupe vit bien et est très focus sur les trois prochaines rencontres. On est concentrés depuis ce qu’on a accompli à Tunisie. Mais aujourd’hui on a oublié tout cela et le plus important c’est de gagner les trois prochaines rencontres. Les jeunes s’intègrent bien, ils sont à l’écoute et c’est la force du groupe. Petit à petit avec tout le monde on va réussir à le faire… »

Wiwsport.com