Le Sénégal entamera sa dernière fenêtre qualificative pour la Coupe du monde, ce vendredi, face au Sud Soudan (14H30 Gmt). Le sélectionneur national, Ngagne Desagana a tenu quelques mots auprès des journalistes pour faire le point sur son groupe.

A quelques heures du premier match des Lions du basket face au Sud Soudan, le sélectionneur national, Desagana a donné le pouls de son groupe. Pour lui, la préparation et le timing mis en place a été pertinent pour le déroulement de cette dernière fenêtre qualificative. “Le groupe se porte bien notamment avec les séances que nous avons depuis notre arrivée. Je pense que cela a été une bonne idée de venir dès lundi. Nous avons eu quatre galops et cela nous a permis de voir l’évolution du groupe, tant sur le plan offensif que défensif”, a déclaré le coach des Lions, Desagana.

Le sélectionneur s’est bien prononcé sur l’état d’esprit de son groupe à 24H du premier match. Le seul objectif qui anime les Lions, c’est la qualification et ils y croient fortement. “Je pense que les joueurs sont prêts et je pense que nous avons assez d’arguments pour venir à bout du Sud Soudan. Nous savons ce dont nous sommes capables et nous connaissons notre premier adversaire, bien sûr. Nous y croyons à 100 % pour notre qualification, sinon nous ne serions pas ici. Nous voulons assurer le carton plein comme nous avons pu le faire à Monastir”, tonne Desagana devant nos confrères présents en Egypte pour cette dernière fenêtre qualificative à la Coupe du monde 2023.

