Le journaliste sénégalais Abdoulaye Thiam, candidat à la présidence de l’Association internationale de la presse sportive-Afrique (AIPS), déclare vouloir mettre l’accent sur la formation de ses confrères s’il est porté à la tête de cette association.

S’exprimant dans un entretien avec l’APS, il précise que son ‘’projet phare reste la formation » sur laquelle il va ‘’mettre le curseur », ainsi que le renforcement de capacités, ‘’sans oublier l’organisation de débats un peu partout en Afrique’’.

Le président de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS) a déclaré que sa gestion va s’inscrire dans une démarche participative et inclusive, promettant de faire en sorte que l’Afrique puisse être représentée pleinement.

‘’Nous voulons aussi faire en sorte que les femmes puissent être représentées. L’aspect genre est extrêmement important dans n’importe quelle structure, et au niveau de l’AIPS, nous ne devrions pas être en reste à ce niveau’’, a-t-il dit.

Abdoulaye Thiam souhaite aussi ‘’mettre en place une commission des sages composée des doyens’’ de la presse sportive, qui vont accompagner la formation des jeunes ‘’à Dakar, au Caire et partout en Afrique’’.

‘’Nous voulons aussi donner de la visibilité à nos athlètes. Je crois qu’il nous appartient tous, (…) à travers les outils dont nous disposons, de valoriser les sportifs africains en permettant à toutes les associations sportives africaines de voter’’, a-t-il dit.

Thiam a fait part de sa volonté d’‘’organiser des Awards Afrique dans des capitales, comme Conakry, Dakar et Kinshasa avec des sponsors afin de valoriser le sport africain’’.

Il a aussi évoqué dans son programme la limitation des mandats. ‘’Personne n’est indispensable. Chaque président n’a qu’à faire ce qu’il a faire pour un bout de temps et partir et laisser la place à quelqu’un d’autre’’, a-t-il soutenu. ‘’Il faut limiter le nombre de mandats à deux, c’est-à-dire un mandat de huit ans et un autre de quatre ans’’, a-t-il dit.

Son confrère marocain Mourad Moutaouakil a également déclaré sa candidature à la tête de l’AIPS. Après neuf ans de magistère, le Nigérian Obi Mitchell a décidé de se retirer.

Le vote est organisé dans chaque pays. Et pour qu’un pays puisse voter, il doit disposer d’une association sportive totalisant au moins dix cartes de l’AIPS 2023. L’association concernée doit aussi être à jour pour les cotisations. Les candidats, quant à eux, doivent être détenteurs de la carte AIPS.

