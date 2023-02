Le bout du tunnel et à portée de main pour Ama Baldé. Le lutteur serait même déjà fran- chi ce bout du tunnel. Car selon son manager, Abdou Bakhoum, le lutteur, est guéri de sa blessure. Et que son certificat de guérison sera déposé au CNG au plus tard dans une semaine.

Ama Baldé semble être dans les bonnes dispositions de signer son retour après une blessure au bombement discal qui a occasionné le report de son combat contre Gris Bordeaux. En effet, après son combat non-tenu avec Modou Lô, Ama Baldé avait trouvé une issue heureuse lorsque Ibrahima Diop avait monté son duel contre Gris Bordeaux. Un rendez-vous qui a été calé le 5 février. Mais un mois, avant cette date, le Pikine avait contracté une blessure reportant ainsi l’événement.

Plus d’un mois maintenant, le fils de Falaye Baldé est guéri de sa blessure. Et il devrait déposer son certificat de guérison d’ici une semaine au maximum. «Nous remercions Dieu. Ama Baldé va bien. Il avait 21 jours de repos. Les gens oublient que 21 jours passent très vite. Mais avant la fin de ces 21 jours, nous allons déposer notre certificat de guérison. La guérison d’Ama Baldé est déjà constatée. Ama devait déposé son certificat, mais le processus est un peu long, et c’est cela qui tarde la déposition. Mais elle se fera d’ici une semaine. Ama a repris ses entraînements. Et la date de son combat contre Gris Bordeaux devrait être fixée très bientôt», a révélé son manager Abdou Bakhoum au micro de Lutte tv.

