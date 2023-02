Les deux anciens internationaux, qui viennent en aide aux victimes du séisme en Turquie, mettent aux enchères les maillots qu’ils ont portés lors de Sénégal-Turquie au Mondial 2002.

Le match Sénégal-Turquie en quart de finale de la Coupe du Monde 2002 s’était achevé avec une grosse désillusion pour les Lions, battus sur un but en « or » et donc éliminés en prolongations. Mais parce que ça en vaut la peine, deux décennies plus tard, que Sénégalais et Turcs ont inopinément décidé de le « rejouer ». De manière noble et très exceptionnelle, pour le moins que l’on puisse dire.

En effet, comme le buteur turc İlhan Mansız lors de cette affiche, l’actuel sélectionneur des Lions Aliou Cissé et El Hadji Ousseynou Diouf ont décidé de venir en aide de leur manière les familles des victimes du séisme en Turquie en mettant aux enchères leurs maillots portés ce jour du 22 juin 2002. La vente a lieu ce jeudi 22 février à Dakar, plus précisément à l’ambassade de Turquie.

En plus de ses anciens internationaux, Demba Ba, ancien joueur de Beşiktaş, Göztepe et İstanbul Başakşehir a également mis certaines aux enchères certaines de ses tuniques portées lors de son passage dans le football turc. C’est le cas également avec Mame Baba Thiam, actuel attaquant de Kayserispor et ancien joueur de Fenerbahçe. Les Lions ont le cœur grand. C’est de la Terranga.

👇 Communiqués de presse de l'Ambassade relatifs à la levée de fonds en faveur des victimes des séismes, qui sera organisée demain, le 23 février à 18h30. pic.twitter.com/c4WeFSHVxw — Ambassade de Türkiye à Dakar (@TC_Dakar_BE) February 22, 2023

wiwsport.com