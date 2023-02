Déçue après la fin de l’aventure des Lionnes à Auckland, Safietou Sagna a adressé un message aux supporters de l’équipe nationale féminine du Sénégal.

Eliminée des barrages de la Coupe du monde après sa lourde défaite contre Haiti (4-0), l’équipe nationale du Sénégal ne sera pas dans le concert des nations pour la grande messe du football mondial féminin. Le rêve est brisée et l’aventure s’arrête donc là pour les filles de Mame Moussa Cissé au grand regret de Safietou Sagna.

« L’aventure s’arrête là dans le tournoi des barrages de la Coupe du monde féminine. On a tout donné pour défendre et rendre fier notre pays. Malheureusement on n’a pas su se refaire de l’Haiti que je félicite au passe. Je félicite et encourage également toutes mes coéquipières et l’ensemble de la délégation sénégalaise qui nous a accompagné dans ce tournoi. Nous allons revenir plus fortes pour hisser le foot féminin sénégalais au sommet » a tweeté le numéro 12 de l’équipe nationale.

