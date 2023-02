Sous l’égide du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), l’Académie nationale olympique du Sénégal (ANOS) a organisé, samedi dernier, la cérémonie de lancement de ses activités pour l’année 2023. Dans la foulée, I’ANOS a fait le bilan des activités 2021-2022 et a procédé à la remise symbolique des diplômes à ses vaillants volontaires.

Devant des responsables du landerneau sportif sénégalais, des élus locaux et des anciens et nouveaux volontaires, l’ANOS a dressé le bilan des activités de 2020-2021. Prenant la parole, le vice-président du CNOSS, Ibrahima Wade, a attiré l’attention sur les échéances à venir et le nombre de volontaires à recruter et à former.

«Nous avons beaucoup d’activités à venir et au-delà de 2026. Je suis très content du volume de travail déjà accompli par l’ANOS. Mais de nombreux défis restent à relever. De 5 mille volontaires, on veut passer à 8 mille pour les JOJ Dakar 2026. Ce sont huit mille jeunes à former, à encadrer et à accompagner», déclare celui qui est par ailleurs le coordonnateur du Comité d’organisation des JOJ Dakar 2026 (COJOJ Dakar 2026).

De son côté, Bocar Alpha Kane, membre du COJOJ, veut que les jeunes mettent à profit le digital, à travers des contenus mettant en exergue la culture et le sport.

Selon toujours lui, il faut l’implication des jeunes dans l’élaboration des outils de l’évènement. «L’expertise de la jeunesse sera un atout majeur. Notamment pour la confection d’une mascotte qui sera l’emblème de l’événement. Les costumes des hôtesses feront également l’objet d’un concours. Ainsi que le contenu de la face B des médailles. En outre, l’affiche et la musique officielles des JOJ Dakar 2026 se feront dans les mêmes conditions», annonce-t-il.

Les activités de l’ANOS en 2022

Par ailleurs, la cérémonie était l’occasion de remettre des diplômes aux volontaires. Surtout ceux qui ont participé à la réussite de la 1ère édition du festival Dakar en Jeu. Ce festival fait partie des 12 activités de l’AÑOS 2022.

Il s’agit, entre autres, de l’inauguration du stade Me Abdoulaye Wade, de la cérémonie officielle de lancement de la semaine départementale de la jeunesse, de la formation aux programmes d’éducation aux valeurs olympiques (PEVO) en passant par la semaine de l’éducation par le sport pour 500 élèves dans 5 écoles. Le point culminant était la 1ère édition du festival Dakar en jeux.

