Malgré la qualification pour les quarts de finale après la victoire du Sénégal face au Mozambique (3-0), Malick Daf a affirmé que l’équipe avait encore du travail à faire pour atteindre un autre objectif plus important.

C’est un sélectionneur ambitieux qui s’est confié après la victoire des Lionceaux devant les Yang Os Mambas ce mercredi. Dors et déjà qualifiée pour le prochain tour de la CAN U20, l’équipe nationale du Sénégal veut atteindre son principal objectif qui est de se faire une place pour la Coupe du monde de la catégorie.

« Nous nous préparons pour chaque match et nous nous battrons pour le but ultime, qui est d’atteindre la Coupe du monde » a déclaré Malick Daf. L’ancien entraineur du Jaraaf a cependant bien apprécié la prestation de ses joueurs face au Mozambique même si les nombreuses occasions manquées par Samba Diallo et compagnie ont été relevé. « Nous avons profité des nombreux espaces dans la défense de l’équipe nationale mozambicaine. Nous avons eu de nombreuses opportunités dans la rencontre, mais nous n’avons pas pu toutes en profiter » a t’il regretté.

Pour le dernier match de groupes, les Lionceaux vont affronter l’Égypte, pays hôte de la compétition et qui en plus est dos au mur après sa défaite face au Nigeria ce mercredi. Pour Malick Daf, le niveau de jeu de ses poulains devra être rehaussé pour venir à bout des Pharaons. « Nous avons encore beaucoup de travail à faire car le prochain match sera contre l’équipe nationale égyptienne. Nous n’avons pas choisi regroupé, ni les équipes que nous affronterons, mais nous savons que ce match est pour nous le plus fort du groupe. L’équipe nationale égyptienne est grande et forte car elle est armée des éléments du terrain et des supporters » a noté le technicien sénégalais.

